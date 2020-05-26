Последняя неделя мая выдастся крайне дождливой в Ростове

26 Май 2020 2020-05-26T19:26:33+03:00

Осадков не будет только в последний день весны

Изменить размер текста: A A

В донской столице в последнюю неделю мая ожидаются практически непрерывные проливные дожди.

Кроме того, поднимется еще и ветер, которые будет усугублять ситуацию. С 26 по 31 мая погода в южной столице будет пасмурной и дождливой. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха, несмотря на осадки, будет держаться в промежутке от +19 до +28 градусов в дневное время и от +10 до +17 ночью. Всю неделю ветер будет дуть со скоростью до шести метров в секунду.

Осадков не будет только в последний день весны, 31 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Облачность после полудня и проливной дождь вечером: какая погода ожидает ростовчан 25 мая.

Атмосферное давление практически придет в норму.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU