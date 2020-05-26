Оголодавшие ростовчане под покровом ночи выкрали из магазина алкоголь и конфеты

26 Май 2020 2020-05-26T19:55:03+03:00

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В донской столице оголодавшие на самоизоляции ростовчане стали красть из магазина продукты.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Мечникова в ночь с 22 на 23 мая. Несколько парней толпой ввалились в магазин и стали хватать с полок товар. На записи с камер наблюдения, опубликованной в одном из городских пабликов соцсети видно, что злоумышленники похитили алкоголь, конфеты и некоторые другие продукты питания. В общей сложности был похищен товар на сумму четыре тысячи рублей.

Продавцы, узнав о краже, незамедлительно обратились с заявлением в полицию. Сейчас правоохранители ищут голодных злоумышленников.

- Если кто-то их узнает, то передавайте, чтобы сушили сухари, - написал разгневанный работник торговой точки.

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Молодой человек ранее уже был судим.

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ИСТОЧНИК KP.RU