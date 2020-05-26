Эротичным фото с неизвестной блондинкой между ног поделилась Мария Лиман
Ростовчанка Мария Лиман снова порадовала своих подписчиков пикантным снимком с обнаженной грудью и подружкой между ног.
Девушка выложила эротичное фото в своем аккаунте в Инстаграм. На нем были запечатлены сама Мария в прозрачном пеньюаре, сидящая на деревянном столе и между ног у нее шикарная блондинка с замазанным лицом. Звезда журнала Playboy предложила своим подписчикам угадать, кто же эта таинственная красавица.
Поклонники Маши не ошиблись, сказав, что это ее закадычная подруга Екатерина Ширяева. У девушки на странице тоже есть подобные снимки с недавней фотосессии.
Стоит отметить, что снимок за сутки набрал уже более десяти тысяч лайков.
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ИСТОЧНИК KP.RU