Эротичным фото с неизвестной блондинкой между ног поделилась Мария Лиман

26 Май 2020 2020-05-26T22:01:30+03:00

Подписчики угадали, что на фото с Машей сексуальная блондинка Екатерина Ширяева

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Ростовчанка Мария Лиман снова порадовала своих подписчиков пикантным снимком с обнаженной грудью и подружкой между ног.

Девушка выложила эротичное фото в своем аккаунте в Инстаграм. На нем были запечатлены сама Мария в прозрачном пеньюаре, сидящая на деревянном столе и между ног у нее шикарная блондинка с замазанным лицом. Звезда журнала Playboy предложила своим подписчикам угадать, кто же эта таинственная красавица.

Поклонники Маши не ошиблись, сказав, что это ее закадычная подруга Екатерина Ширяева. У девушки на странице тоже есть подобные снимки с недавней фотосессии.

Стоит отметить, что снимок за сутки набрал уже более десяти тысяч лайков.

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ИСТОЧНИК KP.RU