Женщина с отказавшими почками впервые стала мамой в Ростовской области

27 Май 2020 2020-05-27T08:36:52+03:00

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Сотрудники областной с клинической больницы № 2 совершили настоящее чудо. Благодаря их помощи женщина, страдающая от тяжелого врожденного заболевания почек, впервые смогла стать мамой в Ростовской области.

Сложность заключалась в том, что пациентке поддерживали жизнеспособность с помощью процедуры гемодиализа (Прим.ред. -очищения крови с помощью специального аппарата). Таким женщинам медики не разрешают рожать детей самостоятельно из-за того, что это представляет опасность для жизни матери.

Врачи внимательно следили за состоянием пациентки на протяжении всех девяти месяцев беременности. За это время ей проводили гемодиализ шесть раз в неделю вместо обычных трех-четырех процедур.

- Под чутким руководством бригады профессионалов областной клинической больницы №2 на свет появился малыш – вопреки всем страхам. Женщина, несмотря на преграды, которые сулило ей ее тяжелое заболевание, благодаря слаженной работе врачей акушеров-гинекологов, врачей гемодиализа и анестезиологов-реаниматологов, а потом и неонатологов смогла испытать радость материнства, - сказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская управлению информационной политики региона.

Молодую маму вместе с малышом уже выписали из областной клинической больницы№2. Они чувствую себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU