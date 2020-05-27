2020-05-27T09:37:39+03:00
Общество

Стали известны даты выдачи продуктовых наборов для школьников Ростове

Их получат льготники
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Изменить размер текста:

Школьники смогут получить продуктовые наборы, которые являются заменой бесплатных обедов. Как сообщили в городской мэрии, ростовчане смогут забрать их с 26 по 30 мая.

График выдачи каждое учебное заведение определяет самостоятельно. Право на получение продуктовых наборов имеют льготные категории школьников, в том числе дети из малообеспеченных многодетных семей и инвалиды.

В коробках будут находиться продукты с длительным сроком хранения и одобренные специалистами Роспотребнадзора.

Ожидается, что в школах будет выдано 14 тысячи 528 продуктовых наборов.

Стоит отметить, что продуктовые наборы выдаются уже во второй раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области ВТБ поддержал клиентов более чем на 10 млрд рублей
Знаменитого дирижера из Ростова Юрия Башмета наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Стали известны даты выдачи продуктовых наборов для школьников Ростове
В Ростовской области тело забитой насмерть женщины нашли в одной из квартир
Женщина с отказавшими почками впервые стала мамой в Ростовской области
Новый этап снятия ограничений: в Ростове планируют возобновить работу предприятия бытового обслуживания
Эротичным фото с неизвестной блондинкой между ног поделилась Мария Лиман
В Ростове во время самоизоляции дворовые лавочки стали надежно "охраняться"
А к вам приходит белочка: ростовчане решили подружиться с новыми соседями
Оголодавшие ростовчане под покровом ночи выкрали из магазина алкоголь и конфеты
Последняя неделя мая выдастся крайне дождливой в Ростове
В Ростове парочка получила 19 и 10 лет колонии за убийство капроновой веревкой
Баста порадовал поклонников новой песней
Замминистра здравоохранения Ростовской области на время следствия лишили полномочий
В Ростовской области сотрудники МФЦ могут отказать гражданину в услугах из-за отсутствия маски