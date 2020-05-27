Стали известны даты выдачи продуктовых наборов для школьников Ростове

27 Май 2020 2020-05-27T09:37:39+03:00

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Школьники смогут получить продуктовые наборы, которые являются заменой бесплатных обедов. Как сообщили в городской мэрии, ростовчане смогут забрать их с 26 по 30 мая.

График выдачи каждое учебное заведение определяет самостоятельно. Право на получение продуктовых наборов имеют льготные категории школьников, в том числе дети из малообеспеченных многодетных семей и инвалиды.

В коробках будут находиться продукты с длительным сроком хранения и одобренные специалистами Роспотребнадзора.

Ожидается, что в школах будет выдано 14 тысячи 528 продуктовых наборов.

Стоит отметить, что продуктовые наборы выдаются уже во второй раз.

ИСТОЧНИК KP.RU