Стали известны даты выдачи продуктовых наборов для школьников Ростове
Школьники смогут получить продуктовые наборы, которые являются заменой бесплатных обедов. Как сообщили в городской мэрии, ростовчане смогут забрать их с 26 по 30 мая.
График выдачи каждое учебное заведение определяет самостоятельно. Право на получение продуктовых наборов имеют льготные категории школьников, в том числе дети из малообеспеченных многодетных семей и инвалиды.
В коробках будут находиться продукты с длительным сроком хранения и одобренные специалистами Роспотребнадзора.
Ожидается, что в школах будет выдано 14 тысячи 528 продуктовых наборов.
Стоит отметить, что продуктовые наборы выдаются уже во второй раз.
ИСТОЧНИК KP.RU