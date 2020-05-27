Знаменитого дирижера из Ростова Юрия Башмета наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

27 Май 2020 2020-05-27T09:54:38+03:00

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Самый известный ростовский дирижер Юрий Башмет получил почетную награду. Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации

Музыканта отметили орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Эту награду получают за выдающиеся заслуги. Орден получают люди, за заслуги в культурной, научной или социально-экономической жизни страны.

Юрий Башмет с 2002 года является художественным руководителем и главным дирижёром Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Он создал камерный ансамбль «Солисты Москвы», став его художественным руководителем, дирижером и солистом.

ИСТОЧНИК KP.RU