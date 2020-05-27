Знаменитого дирижера из Ростова Юрия Башмета наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Самый известный ростовский дирижер Юрий Башмет получил почетную награду. Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации
Музыканта отметили орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Эту награду получают за выдающиеся заслуги. Орден получают люди, за заслуги в культурной, научной или социально-экономической жизни страны.
Юрий Башмет с 2002 года является художественным руководителем и главным дирижёром Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Он создал камерный ансамбль «Солисты Москвы», став его художественным руководителем, дирижером и солистом.
ИСТОЧНИК KP.RU