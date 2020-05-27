2020-05-27T11:15:28+03:00
Общество

В Ростовской области ВТБ поддержал клиентов более чем на 10 млрд рублей

Несмотря на сложившуюся рыночную ситуацию, банк сохранил свои позиции в приоритетных сегментах работы
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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В Ростовской области ВТБ - один из основных игроков на финансовом рынке Ростовской области. Банк уже одобрил кредитные каникулы для 4,7 тысяч заемщиков – физических лиц более чем на 3,1 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, предоставил кредитную помощь на 7,2 млрд рублей. А общая сумма поддержки составила 10,3 млрд рублей.

- Несмотря на сложившуюся рыночную ситуацию, банк сохранил свои позиции в приоритетных сегментах работы - как с корпоративными, так и с розничными клиентами, - подчеркнул управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Наравне с этим, мы выполнили свою приоритетную социальную задачу. ВТБ одним из первых начал реализацию государственных мер поддержки для юридических и физических лиц и разработал целый комплекс собственных программ и нефинансовых сервисов для помощи клиентам банка. Благодаря этому многие предприниматели сохранили свои коллективы, а розничные клиенты получили крайне важную для их семей поддержку.

Известно, что ВТБ предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ. В настоящее время жителям регионов одобрено порядка 4,7 тыс. заявок, из которых 3,9 тыс. - по потребительским кредитам (2,3 млрд рублей), более 500 – по ипотеке (700 млн рублей), свыше 170 - по автокредитам (82 млн рублей). Порядка 88% всех заявок было согласовано в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

Кроме того, в рамках госпрограммы кредитования юрлиц и индивидуальных предпринимателей на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства №422) банк заключил 22 соглашения на 100 млн рублей. Льготное финансирование получили, в том числе представители различных сфер услуг и розничной торговли. Банк также оказывает помощь бизнесу как по собственным программам реструктуризации действующих кредитов, так и в рамках государственных мер поддержки.В Ростовской области ВТБ одобрил сделки по реструктуризации на 7,1 млрд рублей.

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