2020-05-27T13:19:07+03:00
Общество

Второй футболист "Ростова" заболел коронавирусом

Медики дважды провели анализ
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Футболист Николай Поярков играет в составе донского клуба с 2019 года. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Футболист Николай Поярков играет в составе донского клуба с 2019 года. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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20-летний игрок ФК «Ростов» Николай Поярков заболел опасной коронавирусной инфекцией. Как сообщили в донском клубе, анализ игроку провели дважды. Оба теста оказались положительными.

Сейчас футболист находится на самоизоляции в Казани. Ему строго запрещено выходить на улицу и контактировать с людьми.

Футболист Николай Поярков играет в составе донского клуба с прошлого года, но в настоящее время он выступает за казанский «Рубин» на правах аренды.

Ранее медики выявили коронавирус у еще одного футболиста «Ростова», который также выступает за «Рубин». Во Владикавказе защитник Константин Плиев находится под наблюдением врачей.

Стоит отметить, что за «Рубин» выступает и муж ростовской модели Анастасии Костенко (Тарасовой). Совсем недавно глава семьи уехал на сборы и оставил молодую маму одну с двумя маленькими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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