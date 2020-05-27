2020-05-27T13:48:50+03:00
Общество

Оставшаяся без мужа Анастасия Костенко рассказала каково воспитывать одной двух дочек

У модели появились поводы для беспокойства
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Анастасия Тарасова с очками Миланой и ЕвойАнастасия Тарасова с очками Миланой и Евой
Изменить размер текста:

Молодая жена футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова вынуждена воспитывать дочерей в одиночество на время сборов мужа. О своей жизни ростовская модель рассказала в своем профиле в Instagram.

Сейчас Анастасия уделяет много времени своему внешнему виду. Она часто делает яркий макияж, занимается спортом,не забывая о малышках Милане и Еве.

- Дима - на сборах, а мы с дочками - в домашних заботах-хлопотах! Конечно же, скучаем и волнуемся о нашем папе, его успехах и здоровье! Верим, что все у него будет хорошо, он у нас - боец и соблюдает все меры предосторожности, - сообщила супруга футболиста.

У дончанки есть повод поволноваться, ведь в футбольном клубе "Рубин", за который выступает Дмитрий Тарасов, медики зафиксировали несколько случаев заражения коронавирусом.

Жена футболиста обеспокоена еще и тем, что не может встретиться с родными людьми, проживающими в Ростовской области и в других регионах, из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской обрасти аттестаты школьникам выдадут в середине июня
В Ростове неравнодушные жители спасли замурованных под землей собак
ФК «Ростов» бросил вызов звезде футбола Криштиану Роналду
Оставшаяся без мужа Анастасия Костенко рассказала каково воспитывать одной двух дочек
Второй футболист "Ростова" заболел коронавирусом
Фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу»: яркий позитив для ростовчан
В Ростовской области ВТБ поддержал клиентов более чем на 10 млрд рублей
Знаменитого дирижера из Ростова Юрия Башмета наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Стали известны даты выдачи продуктовых наборов для школьников Ростове
В Ростовской области тело забитой насмерть женщины нашли в одной из квартир
Женщина с отказавшими почками впервые стала мамой в Ростовской области
Новый этап снятия ограничений: в Ростове планируют возобновить работу предприятия бытового обслуживания
Эротичным фото с неизвестной блондинкой между ног поделилась Мария Лиман
В Ростове во время самоизоляции дворовые лавочки стали надежно "охраняться"
А к вам приходит белочка: ростовчане решили подружиться с новыми соседями
Оголодавшие ростовчане под покровом ночи выкрали из магазина алкоголь и конфеты
Последняя неделя мая выдастся крайне дождливой в Ростове
В Ростове парочка получила 19 и 10 лет колонии за убийство капроновой веревкой
Баста порадовал поклонников новой песней
Замминистра здравоохранения Ростовской области на время следствия лишили полномочий
В Ростовской области сотрудники МФЦ могут отказать гражданину в услугах из-за отсутствия маски