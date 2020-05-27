Оставшаяся без мужа Анастасия Костенко рассказала каково воспитывать одной двух дочек

27 Май 2020 2020-05-27T13:48:50+03:00

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Молодая жена футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова вынуждена воспитывать дочерей в одиночество на время сборов мужа. О своей жизни ростовская модель рассказала в своем профиле в Instagram.

Сейчас Анастасия уделяет много времени своему внешнему виду. Она часто делает яркий макияж, занимается спортом,не забывая о малышках Милане и Еве.

- Дима - на сборах, а мы с дочками - в домашних заботах-хлопотах! Конечно же, скучаем и волнуемся о нашем папе, его успехах и здоровье! Верим, что все у него будет хорошо, он у нас - боец и соблюдает все меры предосторожности, - сообщила супруга футболиста.

У дончанки есть повод поволноваться, ведь в футбольном клубе "Рубин", за который выступает Дмитрий Тарасов, медики зафиксировали несколько случаев заражения коронавирусом.

Жена футболиста обеспокоена еще и тем, что не может встретиться с родными людьми, проживающими в Ростовской области и в других регионах, из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU