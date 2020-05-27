ФК «Ростов» бросил вызов звезде футбола Криштиану Роналду

27 Май 2020 2020-05-27T15:48:40+03:00

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Футбольный клуб «Ростов» ответил на ролик «Ювентуса», где форвард команды Криштиану Роналду прямо во время тренировки попал мячом в баскетбольное кольцо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/781568" frameborder="0"></iframe> Футбольный клуб «Ростова» ответил на ролик «Ювентуса».

- «Ювентус», в нашей академии умеют круче. Повторите трюк Тамаза Топурии, Криштиану? Мы знаем, что вы понимаете по-русски, - сообщили в клубе, сопроводив слова видеороликом.

На видео 18-летний воспитанник ростовского клуба Тамаз Топурия. В этом сезоне он принял участие в двух матчах за основную команду.

ИСТОЧНИК KP.RU