2020-05-27T15:54:37+03:00
Общество

В Ростове неравнодушные жители спасли замурованных под землей собак

Люди из своего кармана оплатили работу экскаватора, чтобы вызволить животных, оказавшихся в ловушке после ремонта канализации [видео]
Дадаян Давид
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Все происходила на территории 7-ой городской больницы. Фото: соц. сети.Все происходила на территории 7-ой городской больницы. Фото: соц. сети.
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В Ростове-на-Дону неравнодушные жители города "скинулись" и спасли замурованных под землей собак. Стая псов оказалась в ловушке после ремонта канализации, когда коммунальщики случайно засыпали их место обитания. Животные просидели там несколько дней, пока на помощь не пришли обычные люди, которые и наняли экскаваторщика.

Видео чудесного спасения стало распространяться по социальным сетям еще 25 мая. На кадрах видно, как спец техника выкапывает огромную яму на территории 7-ой городской больницы. Вскоре туда спускаются спасатели с лопатами и уже через несколько секунд из под земли по-очереди выбегают собаки.

Видно, что животные очень напуганы. Они в панике бегут прочь от места, где в заточении провели несколько дней. Как выяснилось, их замуровали еще 19 мая. Кто-то из местных жителей услышал несмолкаемый лай и понял, что он доносится из под земли. Оказалось, что коммунальщики чинили канализацию и случайно засыпали собачий "дом", лишив хозяев возможности выйти наружу.

Люди кормили псов, спуская им еду на веревочке через люк. Но так долго продолжаться не могло. Неравнодушные ростовчане стали искать способ помочь животным. Ясно было одно: без специальной техники сделать это не получится. Тогда люди самостоятельно скинулись и оплатили работу экскаваторщика.

Когда он приехал, дело было сделано за несколько минут. Собаки спасены и все, кто принимала в этом участие, довольны.

Спасение собак на территории 7-й горбольницы Ростова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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