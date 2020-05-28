2020-05-28T08:47:13+03:00
Происшествия

В Ростове при исполнении служебных обязанностей скончался начальник пожарного караула МЧС Антон Кулаго

Мужчине стало плохо на месте ликвидированного до его приезда пожара
Виктория Никитина
Поделиться:
При исполнении служебных обязанностей скончался начальник пожарного караула МЧСПри исполнении служебных обязанностей скончался начальник пожарного караула МЧС
Изменить размер текста:

В донской столице в последний путь проводили 35-летнего начальника пожарного караула МЧС Антона Кулаго.

Мужчина внезапно ушел из жизни при исполнении служебных обязанностей. Молодого лейтенанта внутренней службы не стало 26 мая. По сведениям портала DonDay.ru, мужчине стало плохо с сердцем на месте ликвидированного до его приезда пожара.

Коллеги простились с Антоном вчера, 27 мая. О своем сослуживце они отзываются исключительно тепло. По их мнению он был отважным пожарным, жизнерадостным, целеустремленным человеком, который всегда готов был прийти на помощь. В его честь во всех пожарно-спасательных частях Ростовской области были включены сирены. Память лейтенанта почтили также минутой молчания.

Стоит отметить, что Антон Кулаго отдал службе в МЧС 12 лет. В пожарную охрану он пришел еще совсем молодым 23-летним парнем в 2008 году. У него остались жена и трехлетняя дочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время тушения пожара на левом берегу Дона погиб человек.

Огонь распространился на площади в 25 гектаров.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовская область выйдет в зеленую зону по коронавирусу с 24 июня
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: трое детей из социально-реабилитационного центра заразились covid-19
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: еще один погибший
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: 154 новых заболевших
Василий Голубев стал инициатором законопроекта о социальной поддержке
Ростовчане нашли в пачке с креветками морское чудовище
В Платов прилетит вывозной рейс из Ташкента
В Ростове специалисты оценивают готовность пляжей к купальному сезону
В Ростове при исполнении служебных обязанностей скончался начальник пожарного караула МЧС Антон Кулаго
В ожидании новых послаблений: коэффициент распространения коронавируса пока не позволяет открыть гостиницы и рестораны
В Ростовской области директор и бухгалтер подкосили бюджет школы на 600 тысяч рублей
На трассе под Ростовом грузовик протаранил автобус
Ростовчанка-инвалид проломила голову бизнесмену связкой ключей
В Ростове осудили убийцу помощника депутата законодательного собрания
Известный ростовский блогер Гаспар Авакян проведет год в колонии-поселении
В Ростове горожане дождались тепла и высыпали на улицу
В донских пришкольных лагерях задумались о сокращении смен до двух недель
Ростовские эпидемиологи рассказали о новой вспышке коронавируса
В Ростове-на-Дону задержали жителя Волгограда, который пытался продать наркотики
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая посвящена субсидиям на оплату коммуналки
В Новочеркасске грабитель отобрал у женщины паспорт и банковскую карту
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес»
В Ростовской области водитель угнал машину и врезался в дерево
В центре Ростова-на-Дону нетрезвый водитель протаранил дорогие иномарки
Даты проведения пробного ЕГЭ стали известны в Ростовской области
Власти Ростова потратят 4 млн рублей на подготовку концерта в честь 75-летия Победы в ВОВ
В Ростовской области появятся около 800 дежурных групп в детских садах
В Ростовской обрасти аттестаты школьникам выдадут в середине июня