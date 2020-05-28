В Ростове при исполнении служебных обязанностей скончался начальник пожарного караула МЧС Антон Кулаго

28 Май 2020 2020-05-28T08:47:13+03:00

Мужчине стало плохо на месте ликвидированного до его приезда пожара

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В донской столице в последний путь проводили 35-летнего начальника пожарного караула МЧС Антона Кулаго.

Мужчина внезапно ушел из жизни при исполнении служебных обязанностей. Молодого лейтенанта внутренней службы не стало 26 мая. По сведениям портала DonDay.ru, мужчине стало плохо с сердцем на месте ликвидированного до его приезда пожара.

Коллеги простились с Антоном вчера, 27 мая. О своем сослуживце они отзываются исключительно тепло. По их мнению он был отважным пожарным, жизнерадостным, целеустремленным человеком, который всегда готов был прийти на помощь. В его честь во всех пожарно-спасательных частях Ростовской области были включены сирены. Память лейтенанта почтили также минутой молчания.

Стоит отметить, что Антон Кулаго отдал службе в МЧС 12 лет. В пожарную охрану он пришел еще совсем молодым 23-летним парнем в 2008 году. У него остались жена и трехлетняя дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU