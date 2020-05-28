В Платов прилетит вывозной рейс из Ташкента
В четверг, 28 мая, в главный аэропорт донской столице приобует рейс HY-36477 из Ташкента с ростовчанами на борту. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта Платов.
Лайнер вылетит и Ташкента в 10:00.Прибытие вывозного борта в ростовский аэропорт состоится в 13:30.
- В Ростов прилетят 33 пассажира, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Всех прибывших осмотрят медики. Пассажиры в обязательном порядке должны будут сдать тест на коронавирус и самоизолироваться на 14 дней. В случае выявления симптомов опасной болезни, людей могут отправить в обсерватор.
ИСТОЧНИК KP.RU