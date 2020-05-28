В Платов прилетит вывозной рейс из Ташкента

28 Май 2020 2020-05-28T10:04:46+03:00

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В четверг, 28 мая, в главный аэропорт донской столице приобует рейс HY-36477 из Ташкента с ростовчанами на борту. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта Платов.

Лайнер вылетит и Ташкента в 10:00.Прибытие вывозного борта в ростовский аэропорт состоится в 13:30.

- В Ростов прилетят 33 пассажира, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Всех прибывших осмотрят медики. Пассажиры в обязательном порядке должны будут сдать тест на коронавирус и самоизолироваться на 14 дней. В случае выявления симптомов опасной болезни, людей могут отправить в обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU