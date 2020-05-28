2020-05-28T11:01:27+03:00
Общество

Ростовчане нашли в пачке с креветками морское чудовище

Неизвестное существо напугало людей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Необычная находка удивила горожан. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Необычная находка удивила горожан. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Жительница Ростова нашла в пачке с морскими креветками необычное создание. Обеспокоенная увиденным горожанка разместила фотографию в социальных сетях.

-Купила пачку креветок на Ростовском море, а там оказалось это... Что за крокодил?» - спросила подписчица паблика "Ростов Главный".

Ростовчане стали делиться мнением от увиденного: "Какое-то чудище", "Похоже на рыбу иглу, только хвост обломан", "Комплимент от шеф-повара", "Рано вы годзилу разбудили, она на лето в очереди была. Отпустите в реку", "Нам тоже такое чудище попалалось в креветках. Уже не помню где покупали", "Я думал это ящерица".

Оказалось, что это морская лисичка - маленькая рыбка .

ИСТОЧНИК KP.RU

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