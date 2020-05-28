2020-05-28T11:05:38+03:00
Политика

Василий Голубев стал инициатором законопроекта о социальной поддержке

Новая мера поможет детям из малоимущих семей
Юрий ПОЗДНЯК
Поделиться:
Предлагаемая губернатором льгота расширит уже существующий региональный социальный пакет. Фото: donland.ruПредлагаемая губернатором льгота расширит уже существующий региональный социальный пакет. Фото: donland.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Ростовской области Василий Голубев инициировал дополнительную меру поддержки детей из малоимущих семей. Глава региона внес на рассмотрение регионального парламента законопроект, согласно которому предусматривается 50-процентная скидка на проезд в пригородном железнодорожном транспорте на территории области для детей в возрасте от 5 до 7 лет из малоимущих семей.

Предлагаемая донским главой мера поддержки адресована семьям, в которых среднедушевой доход не превышает значений прожиточного минимума, установленного в регионе. Такая льгота расширит уже существующий региональный социальный пакет. Предполагается, что она начнет действовать с 1 января 2021 года.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ростовской области, если семья, попадающая под действие законопроекта, уже стоит на учете в органе соцзащиты в качестве малоимущей, то специально обращаться за получением новой льготы не нужно, поскольку ее предоставят автоматически. Депутаты планируют рассмотреть губернаторскую инициативу на ближайшем заседании Законодательного собрания.

Напомним, что ранее Василий Голубев уже выступал вдохновителем правительственных мер соцподдержки для жителей Дона в сложный пандемический период. Глава региона назначил выплаты, которые помогут десяткам тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев усилил меры соцподдержки жителям Дона

Губернатор рассказал о дополнительных мерах поддержки для многодетных семей с невысокими доходами и для безработных граждан с детьми (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовская область выйдет в зеленую зону по коронавирусу с 24 июня
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: трое детей из социально-реабилитационного центра заразились covid-19
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: еще один погибший
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: 154 новых заболевших
Василий Голубев стал инициатором законопроекта о социальной поддержке
Ростовчане нашли в пачке с креветками морское чудовище
В Платов прилетит вывозной рейс из Ташкента
В Ростове специалисты оценивают готовность пляжей к купальному сезону
В Ростове при исполнении служебных обязанностей скончался начальник пожарного караула МЧС Антон Кулаго
В ожидании новых послаблений: коэффициент распространения коронавируса пока не позволяет открыть гостиницы и рестораны
В Ростовской области директор и бухгалтер подкосили бюджет школы на 600 тысяч рублей
На трассе под Ростовом грузовик протаранил автобус
Ростовчанка-инвалид проломила голову бизнесмену связкой ключей
В Ростове осудили убийцу помощника депутата законодательного собрания
Известный ростовский блогер Гаспар Авакян проведет год в колонии-поселении
В Ростове горожане дождались тепла и высыпали на улицу
В донских пришкольных лагерях задумались о сокращении смен до двух недель
Ростовские эпидемиологи рассказали о новой вспышке коронавируса
В Ростове-на-Дону задержали жителя Волгограда, который пытался продать наркотики
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая посвящена субсидиям на оплату коммуналки
В Новочеркасске грабитель отобрал у женщины паспорт и банковскую карту
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес»
В Ростовской области водитель угнал машину и врезался в дерево
В центре Ростова-на-Дону нетрезвый водитель протаранил дорогие иномарки
Даты проведения пробного ЕГЭ стали известны в Ростовской области
Власти Ростова потратят 4 млн рублей на подготовку концерта в честь 75-летия Победы в ВОВ
В Ростовской области появятся около 800 дежурных групп в детских садах
В Ростовской обрасти аттестаты школьникам выдадут в середине июня