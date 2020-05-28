Василий Голубев стал инициатором законопроекта о социальной поддержке

28 Май 2020 2020-05-28T11:05:38+03:00

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев инициировал дополнительную меру поддержки детей из малоимущих семей. Глава региона внес на рассмотрение регионального парламента законопроект, согласно которому предусматривается 50-процентная скидка на проезд в пригородном железнодорожном транспорте на территории области для детей в возрасте от 5 до 7 лет из малоимущих семей.

Предлагаемая донским главой мера поддержки адресована семьям, в которых среднедушевой доход не превышает значений прожиточного минимума, установленного в регионе. Такая льгота расширит уже существующий региональный социальный пакет. Предполагается, что она начнет действовать с 1 января 2021 года.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ростовской области, если семья, попадающая под действие законопроекта, уже стоит на учете в органе соцзащиты в качестве малоимущей, то специально обращаться за получением новой льготы не нужно, поскольку ее предоставят автоматически. Депутаты планируют рассмотреть губернаторскую инициативу на ближайшем заседании Законодательного собрания.

Напомним, что ранее Василий Голубев уже выступал вдохновителем правительственных мер соцподдержки для жителей Дона в сложный пандемический период. Глава региона назначил выплаты, которые помогут десяткам тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU