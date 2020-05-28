28 Май 2020 2020-05-28T11:24:08+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: лечение в стационарах получают почти полтысячи пациентов

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: еще один погибший. Новая вирусная инфекция стала причиной гибели жителя Ростовской области

- За последние сутки скончался один человек с коронавирусом – это мужчина 63 лет из Мясниковского района, - рассказали в правительстве региона. - В анамнезе у него хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в официальном сообщении говорится: пациент поздно обратился за медицинской помощью.

Всего же за сутки - 154 новых заболевших. В настоящее время в стационарах больниц на лечении находятся 476 пациентов. А в тяжелом состоянии - на аппаратах искусственной вентиляции легких - 27 человек.

Кроме того, под медицинским наблюдением, по последним данным, 8 563 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 8 412. А за весь период медицинским наблюдением было охвачено более 35,9 тысячи человек.

Известно, что загруженность коечного фонда на Дону составляет всего 17,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU