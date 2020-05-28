Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: трое детей из социально-реабилитационного центра заразились covid-19
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: стало известно о заболевании детей в Миллеровском районе Дона. Известно, что инцидент случился в местном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Как рассказали в региональном штабе по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, в госучреждении находились 17 детей. Известно, что трое из них заболели. Всем ребятам от четырех до восьми лет.
Пациентов с подтвержденным диагнозом covid-19 уже госпитализированы в терапевтическое отделение ближайшей больницы, где им оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, контроль врачами установлен за остальными постояльцами центра, а также сотрудниками, контактировавшими с заболевшими.
Сообщается, что за последние сутки на Дону известно о 154 новых пациентах, один человек скончался от коронавируса. По данным медиков, мужчина поздно обратился за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU