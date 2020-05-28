Ростовская область выйдет в зеленую зону по коронавирусу с 24 июня

28 Май 2020 2020-05-28T12:20:28+03:00

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Последние несколько месяцев ученые ЮФУ работают с данными о прогнозах распространения коронавирусной инфекции. Так, в месяцы пандемии получила развитие динамическая причинно-следственная модель коронавируса, являющаяся расширением известной эпидемиологической модели SEIR. Принципиальное ее отличие от многих других в том, что она выявляет причинно-следственные связи, а не просто подгоняет кривые графиков под имеющиеся данные.

Известно, что с авторской концепцией развития модели SEIR ученые ЮФУ участвуют в конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований по теме «Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий». Научный коллектив специалистов вуза развивает вычислительную теорию сценарного планирования в условиях неопределенности и неполноты информации на когнитивных графовых моделях.

Результаты опубликованы уже в шести статьях международных научных журналах первого и второго квартилей – невиданный научный успех для области компьютерных наук

- Каждый прогноз ученых ЮФУ основан на конкретных математических методах, содержит методику и инструменты исследования, - отметил руководитель офиса образовательных программ по машинному обучению и большим данным Алексей Целых. - Более того, мы открыто публикуем датасеты в репозитории Figshare под свободными лицензиями Creative Commons, CC-BY и CC0 (публичное достояние), так что каждый может экспериментально проверить математическую модель на адекватность. Взаимодействуя с прессой, мы еще 30 апреля сместили акцент с публикации новых моделей на важность самоизоляции, разработав индекс самоизоляции университета. Соотнося его значение с очень низким уровнем самоизоляции в донском регионе, и еще раз подчеркиваем роль социальной ответственности и гражданской позиции в соблюдении режима самоизоляции. В ряде российских регионов улучшающаяся статистика по коронавирусу уже позволяет смягчать ограничения. Москва уверенно выходит в зеленую зону, как и прогнозировал наш выпускник Владимир Ляшев.

А по уточненному прогнозу ученого-практика Ростовская область выйдет в зеленую зону после 24июня.