2020-05-28T12:42:39+03:00
Общество

В Ростовской области пропал 35-летний мужчина

С 5 мая никто не знает, где он может находиться
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина пропал 5 мая. Фото: "Лиза Алерт Юг".Мужчина пропал 5 мая. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области в розыск объявлен Александр Бахарев. Известно, что мужчина - житель города Каменска-Шахтинского. Он пропал еще в начале месяца - 5 мая, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

- В день исчезновения Александр Георгиевич был одет в черные толстовку с капюшоном, темно-синие джинсы и кроссовки, - рассказали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг", занимающиеся его поисками. - Рост мужчины 185 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.

Волонтеры просят не проходить мимо чужой беды. И, если вам что-то известно о том, где он может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

В настоящее время листовки с изображением дончанина распространяют в сети Интернет. Сообщается, что он может находиться в любом городе региона.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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