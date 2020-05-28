В больницах Ростовской области 27 больных коронавирусом нахоятся в тяжелом состоянии
Донские медики спасают жизнь 27 человек с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. Как сообщили в правительстве донского региона, все они находятся на поддержке аппаратов искусственной вентиляции легких.
Пациенты не могут самостоятельно дышать. Все необходимое лечение больных проходит в стационарах.
В больничных стационарах лечение получают 476 пациентов. В настоящее время загруженность подготовленного в донском регионе коечного фонда составляет 17,9%.
Как ранее сообщала "Комсомолка", коронавирусом заразились уже 4 тысячи 287 человек. За сутки было зафиксировано 154мновых случая заражения опасной коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU