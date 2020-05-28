2020-05-28T12:47:31+03:00
Общество

В больницах Ростовской области 27 больных коронавирусом нахоятся в тяжелом состоянии

Они подключены к аппаратам ИВЛ
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пациенты подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Архив КППациенты подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Архив КП
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Донские медики спасают жизнь 27 человек с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. Как сообщили в правительстве донского региона, все они находятся на поддержке аппаратов искусственной вентиляции легких.

Пациенты не могут самостоятельно дышать. Все необходимое лечение больных проходит в стационарах.

В больничных стационарах лечение получают 476 пациентов. В настоящее время загруженность подготовленного в донском регионе коечного фонда составляет 17,9%.

Как ранее сообщала "Комсомолка", коронавирусом заразились уже 4 тысячи 287 человек. За сутки было зафиксировано 154мновых случая заражения опасной коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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