2020-05-28T13:38:44+03:00
Общество

Полицейский из Ростовской области отправился в колонию строгого режима

Он получил крупную взятку
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Экс-полицейский информировал владельца контрафактного алкоголя о проверках. Фото: Архив КПЭкс-полицейский информировал владельца контрафактного алкоголя о проверках. Фото: Архив КП
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На Дону экс-полицейского Эдуарда Б. из Волгодонска осудили за получении взятки в крупном размере. Как сообщили в пресс-службы региональной прокуратуры, в результате противоправных действий он получил 300 тысяч рублей.

Следователи установили, что он с помощью сообщника информировал продавца контрафактного алкоголя, когда и где будут проводить рейды и проверки.

- Экс-полицейского приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он заплатит штраф в размере 6 млн рублей, -отметили в ведомстве.

В течение пяти лет мужчина не сможет работать в правоохранительных органах и органах власти.

Посредник осужден на пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Он выплатит штраф в 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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