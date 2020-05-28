В Ростовской области завершается весенняя посевная

28 Май 2020 2020-05-28T13:54:52+03:00

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В Ростовской области весенняя посевная приближается к своем финишу. Как рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства, на Дону уже засеяны яровыми культурами около 88 процентов от планируемой площади. Речь идет о более, чем 1,5 миллионах гектаров. Также картофель и овощи посеяны уже на 93 процентах площадей, зерновые уже посеяны на площади 94 процентах.

В ведомстве добавили, что из-за частых осадков проведение полевых работ сдерживала погода в последние дни. При этом, по словам первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, дожди сыграли важную роль для всех уже посеянных культур и для озимых посевов.

Кроме того, в настоящее время продолжается подкормка озимых культур минеральными удобрениями. На сегодняшний день подкормлено 2,6 миллиона гектаров – 94 процента от запланированного, повторные подкормки прошли на 1,8 миллиона гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU