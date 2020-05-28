В Ростовской области проведено уже более 110 тысяч тестов на коронавирус

28 Май 2020 2020-05-28T14:23:02+03:00

Изменить размер текста: A A

С момента начала пандемии на территории региона провели 114 тысяч 454 теста на коронавирус. Как сообщил начальник управления информационной политики донского правительства Сергей Тюрин на брифинге в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции, исследование проводится методом ПЦР.

- За сутки в лабораториях специалистами проведено обследование 4 тысяч 607 граждан на коронавирусную инфекцию. Охват населения методом ПЦР за сутки – 106,1 человек на 100 тысяч населения. За весь период тот показатель составляет - 98,1, – отметил во время выступления Сергей Тюрин.

Сейчас запас тест-систем в Ростовской области составляет 38 тысяч 223.

Напомним, в регионе количество людей, заболевших коронавирусом, превысило уже четыре тысячи человек. Коэффициент распространения инфекции ниже нормы и составляет всего 0,9. Это значит, что вскоре введенные из-за коронавируса ограничения могут быть сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU