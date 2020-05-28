2020-05-28T15:18:24+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону снесли три незаконных павильона

Все они находились в Советском районе города
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Мужчина не торопился исполнять решение суда, тогда за дело взялись судебные приставы.Мужчина не торопился исполнять решение суда, тогда за дело взялись судебные приставы.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области на три торговых точки стало меньше. Речь идет о незаконно возведенных торговых павильонах, которые были установлены в Советском районе донской столицы. Речь идет о площади в 32,4 квадратных метров.

В итоге суд вынес решение, снести их с лица земли. Однако хозяин делать этого не торопился. Тогда в дело вмешались судебные приставы. После общения с сотрудником в форме, тот внял голосу разума и избавил город от незаконных торговых объектов.

Как рассказали в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, судебный пристав-исполнитель, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, установленные на сегодняшний день, выехал к месту совершения исполнительных действий и зафиксировал факт исполнения решения суда.

Дело «Об исполнительном производстве» было закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону снесли три незаконных павильона
В Ростовской области проведено уже более 110 тысяч тестов на коронавирус
В Ростовской области завершается весенняя посевная
Ростовчане чаще других становятся жертвами клещей
Полицейский из Ростовской области отправился в колонию строгого режима
В больницах Ростовской области 27 больных коронавирусом нахоятся в тяжелом состоянии
В Ростовской области пропал 35-летний мужчина
Ростовская область выйдет в зеленую зону по коронавирусу с 24 июня
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: трое детей из социально-реабилитационного центра заразились covid-19
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: еще один погибший
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: 154 новых заболевших
Василий Голубев стал инициатором законопроекта о социальной поддержке
Ростовчане нашли в пачке с креветками морское чудовище
В Платов прилетит вывозной рейс из Ташкента
В Ростове специалисты оценивают готовность пляжей к купальному сезону