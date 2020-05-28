В Ростове-на-Дону снесли три незаконных павильона

28 Май 2020 2020-05-28T15:18:24+03:00

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В Ростовской области на три торговых точки стало меньше. Речь идет о незаконно возведенных торговых павильонах, которые были установлены в Советском районе донской столицы. Речь идет о площади в 32,4 квадратных метров.

В итоге суд вынес решение, снести их с лица земли. Однако хозяин делать этого не торопился. Тогда в дело вмешались судебные приставы. После общения с сотрудником в форме, тот внял голосу разума и избавил город от незаконных торговых объектов.

Как рассказали в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, судебный пристав-исполнитель, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, установленные на сегодняшний день, выехал к месту совершения исполнительных действий и зафиксировал факт исполнения решения суда.

Дело «Об исполнительном производстве» было закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU