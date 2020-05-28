2020-05-28T15:54:46+03:00
Общество

ПСБ установил ставку 6% по ипотеке на весь период действия «Госпрограммы 2020»

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
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ПСБ продлил действие льготной ставки 6% в рамках государственной программы субсидирования ипотеки на первичном рынке до 1 ноября 2020 года.

- ПСБ одним из первых начал принимать заявки и предоставлять кредиты по госпрограмме 6,5%, объявленной в апреле. Дополнительно банк снизил ставку до 6%. Программа стала очень востребованной, поэтому мы решили зафиксировать льготную ставку на все время действия господдержки, чтобы большее число клиентов могло воспользоваться этим предложением, – говорит Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ.

Меньше чем за месяц банк получил около 2600 заявок на сумму свыше 7 млрд рублей. Наибольший интерес к ипотеке на жилье комфорт-класса проявили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.

По программе можно получить кредит на сумму до 8 млн рублей для приобретения недвижимости на первичном рынке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 3 млн рублей для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса составляет от 20%.

ПСБ банк входит в топ-10 крупнейших банков России. В Ростовской области банк представлен 11 офисами в крупных городах региона: Ростове-на-Дону, Батайске, Шахты, Таганроге, Гуково, Новочеркасске, Каменск-Шахтинском. Ипотечный центр находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Садовая, 36/38, тел. +7 (863) 219-26-26.

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