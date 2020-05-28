2020-05-28T15:54:03+03:00
Общество

Мошенники развели мужчину на 118 тысяч рублей

Когда он это понял, было уже поздно
Ольга ГОПАЛО
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Дончанин не досчитался 118 тысяч рублей.Дончанин не досчитался 118 тысяч рублей.Фото: Ольга КОСТИНА
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Жертвой очередного развода стал житель города Новошахтинска. Правда, мужчина думал, что такое с ним никогда не случится. А потому, когда в его мобильнике раздался звонок от неизвестного, то подвоха не почувствовал. Звонивший сообщил, что работает в службе безопасности банка, а дальше все как по писанному - по счету клиента происходят сомнительные финансовые операции, чтобы их остановить нужны номер карты и пароль из смс-сообщения. Когда владелец все сделал, то деньги с его счета утекли. В итоге, дончанин не досчитался 118 тысяч рублей.

- Мужчина понял, что это все-таки был мошенник, - рассказали в донском главке. - Потерпевший быстро заблокировал банковскую карту, чтобы сохранить оставшиеся на счету средства и обратился в полицию.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сейчас злоумышленника ищут сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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