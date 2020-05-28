В Ростовской области почти 400 медиков заболели смертельно опасным коронавирусом

28 Май 2020 2020-05-28T15:57:50+03:00

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В донском регионе на сегодняшний день зарегистрировано уже более 4 тысяч больных коронавирусом, среди которых 381 медицинский работник. Об этом стало известно в четверг, 28 мая, во время совещания о работе медорганизаций в условиях распространения COVID-19.

Специалистами была зарегистрирована заболеваемость COVID-19 среди медработников в более чем 90 организациях здравоохранения.

- 11 случаев выявлены в областных медучреждениях, 28 – в учреждениях, оказывающих скорую медицинскую помощь, единичные случаи были в специализированных ковидных госпиталях, 29 - в учреждениях, оказывающим помощь онкобольным, 5 - в медуниверситете, 8 - в ведомственных медицинских учреждениях, 5 – в частных учреждениях. Также заболевание регистрируются среди медработников, которые обеспечивают медобслуживание в социальных учреждениях – психоневрологических интернатах и социальных центрах, - сказал глава регионального Роспотребнадзора, главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU