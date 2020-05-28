Штормовое предупреждение от МЧС до конца мая: град, грозы и ураган ожидются на Дону
Погода в самое ближайшее время может кардинально измениться. Специалисты Управления МЧС России по Ростовской области разослали штормовое предупреждение. Сильную непогоду обещают в четверг, 28 мая, в Приазовье.
Вдобавок, в ночь на 29 мая, а также до конца суток 30 мая ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. При этом по прогнозам - шквалистое усиление ветра, сила которого будет достигать 20-25 метров в секунду.
Не исключено, что в это время могут падать деревья, произойти обрывы линий электропередач и увеличиться число дорожно-транспортных происшествий. Поэтому жителей региона просят быть особо внимательными на дорогах, а также не парковать автомобили под слабо укрепленными конструкциями и деревьями. А в случае ЧП, нужно звонить по номеру телефона, указанному ниже.
АЛЛО!
Звоните по номеру: 112.
ИСТОЧНИК KP.RU