Штормовое предупреждение от МЧС до конца мая: град, грозы и ураган ожидются на Дону

28 Май 2020 2020-05-28T16:06:46+03:00

Непогода может прийти в донской регион в ближайшее время. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Погода в самое ближайшее время может кардинально измениться. Специалисты Управления МЧС России по Ростовской области разослали штормовое предупреждение. Сильную непогоду обещают в четверг, 28 мая, в Приазовье.

Вдобавок, в ночь на 29 мая, а также до конца суток 30 мая ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. При этом по прогнозам - шквалистое усиление ветра, сила которого будет достигать 20-25 метров в секунду.

Не исключено, что в это время могут падать деревья, произойти обрывы линий электропередач и увеличиться число дорожно-транспортных происшествий. Поэтому жителей региона просят быть особо внимательными на дорогах, а также не парковать автомобили под слабо укрепленными конструкциями и деревьями. А в случае ЧП, нужно звонить по номеру телефона, указанному ниже.

АЛЛО!

Звоните по номеру: 112.

ИСТОЧНИК KP.RU