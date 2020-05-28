2020-05-28T16:13:11+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону летом планируют запустить новый троллейбусный маршрут

Это поможет сделать поездки по городу более удобными для пассажиров
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Новому маршруту присвоят номер 7. Фото из группы ВК "Ростовский городской транспорт"Новому маршруту присвоят номер 7. Фото из группы ВК "Ростовский городской транспорт"
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В донской столице с июля планируют запустить новый троллейбусный маршрут, который свяжет Центральный рынок и Сельмаш. Как сообщает пресс-служба администрации города, тот вопрос обсудили депутаты гордумы на заседании комиссии по транспортному обслуживанию.

По предварительной информации, троллейбус выйдет на дороги Ростова под номером 7.

Стоит отметить, что то стало возможным из-за увеличения подвижного состава перевозчика МУП «РТК». В Ростов-на-Дону должны были привезти 60 троллейбусов из Москвы, 17 транспортных средств должны быть обеспечены автономным ходом. Ожидается, что новый маршрут поможет сделать поездки по городу более удобными для пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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