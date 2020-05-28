2020-05-28T16:39:34+03:00
Общество

В условиях самоизоляции пройти обучение в автошколе можно в режиме онлайн

Освоить ПДД помогут интерактивные онлайн-лекции
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Фото: автошкола "Приоритет"Фото: автошкола "Приоритет"
Изменить размер текста:

Для выпускников важно обучиться перспективной профессии, которая поможет занять прочное и устойчивое место в жизни. В одних образовательных учреждениях можно получить навыки сварочных работ, в других – навыки проектирования зданий и сооружений.

Но есть сфера, в которой навыки нужны практически всем. Это управление автомобильным транспортом. Без них невозможна эксплуатация собственного легкового автомобиля. Но, кроме этого, получение водительских прав нужной категории поможет впоследствии легче освоить погрузочно-разгрузочные работы на складе или получить работу в автотранспортной компании. И для обучения очень важно выбрать автошколу с профессиональным преподавательским составом и ответственным подходом к учебному процессу.

В условиях самоизоляции автошкола «Приоритет» предлагает интерактивное онлайн-обучение. В курс входит 20 онлайн-лекций, а к практическим занятиям можно будет приступить после окончания периода самоизоляции.

Подробнее по ссылке.

Телефон: +7 (863) 256-57-59

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна дата начала работы дежурных групп в детских садах Ростовской области
В детских лагерях Ростовской области из-за опасности коронавируса отказались от походов
ХК «Ростов» продлил контракты еще с двумя хоккеистами
В условиях самоизоляции пройти обучение в автошколе можно в режиме онлайн
В Ростове-на-Дону летом планируют запустить новый троллейбусный маршрут
Штормовое предупреждение от МЧС до конца мая: град, грозы и ураган ожидются на Дону
В Ростовской области почти 400 медиков заболели смертельно опасным коронавирусом
ПСБ установил ставку 6% по ипотеке на весь период действия «Госпрограммы 2020»
Мошенники развели мужчину на 118 тысяч рублей
У ростовчанина на остановке из сумки стащили планшет и смартфон
В Ростове-на-Дону снесли три незаконных павильона
В Ростовской области проведено уже более 110 тысяч тестов на коронавирус
В Ростовской области завершается весенняя посевная
Ростовчане чаще других становятся жертвами клещей
Полицейский из Ростовской области отправился в колонию строгого режима
В больницах Ростовской области 27 больных коронавирусом нахоятся в тяжелом состоянии
В Ростовской области пропал 35-летний мужчина
Ростовская область выйдет в зеленую зону по коронавирусу с 24 июня
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: трое детей из социально-реабилитационного центра заразились covid-19
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: еще один погибший
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: 154 новых заболевших
Василий Голубев стал инициатором законопроекта о социальной поддержке
Ростовчане нашли в пачке с креветками морское чудовище
В Платов прилетит вывозной рейс из Ташкента
В Ростове специалисты оценивают готовность пляжей к купальному сезону