В условиях самоизоляции пройти обучение в автошколе можно в режиме онлайн

28 Май 2020 2020-05-28T16:39:34+03:00

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Для выпускников важно обучиться перспективной профессии, которая поможет занять прочное и устойчивое место в жизни. В одних образовательных учреждениях можно получить навыки сварочных работ, в других – навыки проектирования зданий и сооружений.

Но есть сфера, в которой навыки нужны практически всем. Это управление автомобильным транспортом. Без них невозможна эксплуатация собственного легкового автомобиля. Но, кроме этого, получение водительских прав нужной категории поможет впоследствии легче освоить погрузочно-разгрузочные работы на складе или получить работу в автотранспортной компании. И для обучения очень важно выбрать автошколу с профессиональным преподавательским составом и ответственным подходом к учебному процессу.

В условиях самоизоляции автошкола «Приоритет» предлагает интерактивное онлайн-обучение. В курс входит 20 онлайн-лекций, а к практическим занятиям можно будет приступить после окончания периода самоизоляции.

Подробнее по ссылке.

Телефон: +7 (863) 256-57-59