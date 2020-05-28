ХК «Ростов» продлил контракты еще с двумя хоккеистами
Защитники ХК «Ростов» Алексей Царев и Евгений Шевчук подписали новые контракты с «кондорами». Теперь они продолжат выступать в составе команды еще как минимум год. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
По информации ведомства, 26-летний Евгений Шевчук выступает ростовскую команду с 2015 года. Он удостаивался звания чемпиона НМХЛ в 2015 году, призера Первенства ВХЛ в 2016 году и чемпиона Первенства ВХЛ в 2019 году.
Хоккеист Алексей Царев стал играть в клубе в межсезонье-2018/2019. Тогда он получил первый трофей на профессиональном уровне, а именно - стал чемпионом Первенства ВХЛ. Спортсмен является рекордсменом по результативности за один сезон. Он получил 26 очков в минувшем игровом году.
ИСТОЧНИК KP.RU