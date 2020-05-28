2020-05-28T17:01:57+03:00
Общество

ХК «Ростов» продлил контракты еще с двумя хоккеистами

Документы подписаны на год
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Хоккеисты проложат работу в клубе. Фото: пресс-служба ХК"Ростов"Хоккеисты проложат работу в клубе. Фото: пресс-служба ХК"Ростов"
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Защитники ХК «Ростов» Алексей Царев и Евгений Шевчук подписали новые контракты с «кондорами». Теперь они продолжат выступать в составе команды еще как минимум год. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

По информации ведомства, 26-летний Евгений Шевчук выступает ростовскую команду с 2015 года. Он удостаивался звания чемпиона НМХЛ в 2015 году, призера Первенства ВХЛ в 2016 году и чемпиона Первенства ВХЛ в 2019 году.

Хоккеист Алексей Царев стал играть в клубе в межсезонье-2018/2019. Тогда он получил первый трофей на профессиональном уровне, а именно - стал чемпионом Первенства ВХЛ. Спортсмен является рекордсменом по результативности за один сезон. Он получил 26 очков в минувшем игровом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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