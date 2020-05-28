Ростовский подполковник полиции раскрыл секрет, как определить подлинность денег

28 Май 2020 2020-05-28T18:59:46+03:00

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Полицейские Ростовской области провели онлайн-конференцию, на которой ответили на вопросы журналистов о фальшивомонетничестве. Оказывается, есть очень простые и действенные способы, чтобы определить, настоящие ли перед вами деньги, или же это искусная поделка мошенников, мечтающих нажиться на доверчивых гражданах.

Представитель ГУ МВД России по Ростовской области подполковник полиции Станислав Турыгин назвал отличительные признаки фальшивых банкнот и рассказал, что нужно проверить в первую очередь, чтобы не попасться на удочку негодяям.

- Для того чтобы определить подлинность купюры, иногда достаточно просто сравнить ее с аналогичной банкнотой. Качество бумаги, неустойчивость красителей на сгибах, нечеткие элементы защиты как перфорация номинала и микротекст – это основные признаки фальшивок, - раскрыл профессиональные секреты опытный подполковник полиции.

Он также отметил, что подделку без труда выявит и современный детектор банкнот. А в случае, если сомнения остаются даже после нескольких проверок (например, купюра попалась ветхая или это действительно высококлассная фальшивка), то нужно сдать сомнительные деньги на экспертизу, которую спокойно проведут в любом банке.

Кроме того, подполковник полиции Станислав Турыгин напомнил, что изготовление, хранение, перевозка или сбыт фальшивок являются тяжким преступлением, а максимальное наказание за него предусматривает до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU