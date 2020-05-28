2020-05-28T19:08:23+03:00
Происшествия

В Ростове уже двое суток ищут пропавшего молодого человека

С собой у него были документы на свое имя
Виктория Никитина
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В Ростове разыскивают пропавшего молодого человекаВ Ростове разыскивают пропавшего молодого человекаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Ростовские волонтеры два дня разыскивают пропавшего парня.

27-летний Андрей Андреевич Захаров ушел из дома 26 мая и скрылся в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поискового отряда "Лиза Алерт Юг".

Рост молодого человека примерно 180 сантиметров, он среднего телосложения с короткими темными волосами и такими же темными глазами. На момент исчезновения был одет в черную кожаную куртку, серую рубашку, черные джинсы и черные туфли. При себе у него были только собственные документы.

- Помогите найти человека. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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