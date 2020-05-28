В Ростове дотла сгорел отечественный автомобиль

28 Май 2020 2020-05-28T19:39:03+03:00

В Ростове на днях сгорел автомобиль. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

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В донской столице по неизвестной причине ранним утром вспыхнул припаркованнвый отечественный автомобиль.

Инцидент произошел вчера, 27 мая, около пяти часов утра в Первомайском районе, в переулке Гуковском. Там стоял припаркованный автомобиль ВАЗ-2106. По неизвестной причине он вспыхнул ярким пламенем, вскоре огонь охватил всю машину, а именно два квадратных метра.

- В тушении пожара принимали участие 13 человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Полностью пожар удалось потушить за десять минут. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Есть вероятность, что автомобиль кто-то специально поджег.

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ИСТОЧНИК KP.RU