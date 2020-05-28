В Новочеркасске срок получил виновный в смерти девушки военный

28 Май 2020 2020-05-28T20:17:42+03:00

Теперь ему предстоит полтора года провести в тюрьме

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В Ростовской области тюремный срок получил виновный в смерти девушки военный.

Напомним, что инцидент произошел еще в октябре 2019 года обвиняемый находился за рулем КамАЗа, который ехал из Ростова-на-Дону в Каменск-Шахтинский. В ходе поездки он врезался в другой автомобиль, который двигался в попутном направлении. В результате аварии грузовик загорелся и пассажирка, которая находилась в нем, погибла. Кроме того, пострадал еще один человек и была уничтожена машина за 1,7 миллиона рублей.

- Военный признал вину и рассказал, что помог выбраться одному пассажиру. Однако потушить автомобиль и спасти вторую пассажирку у него не получилось, - сообщили в пресс-службе Новочеркасского гарнизонного военного суда.

Стоит отметить, что фигурант перевел супругу погибшей 30 тысяч рублей и принес свои извинения. А суд приговорил его к полутора годам заключения. А также ему предстоит выплатить 720 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU