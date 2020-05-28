Вопреки пандемии: новые детские сады откроются в Ростове-на-Дону

28 Май 2020 2020-05-28T20:34:03+03:00

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Несмотря на ограничения, введенные в донском регионе из-за новой коронавирусной инфекции, в Ростове-на-Дону продолжается стабильная работа по строительству новых дошкольных учреждений, а также капитальной реконструкции уже существующих.

Напомним, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, очередь в ясли для детей от года до трех лет должна быть ликвидирована до 2021 года.

Как отметил глава горадминистрации Ростова Алексей Логвиненко, пандемия и сложная эпидемиологическая обстановка не смогли отменить ранее поставленные задачи.

- Мы думаем о будущем и строим планы, - подчеркнул градоначальник. - Новые детские сады в перспективных жилых районах просто необходимы, и оставлять эти вопросы на потом мы не имеем права.

В текущем году после откроют двери сразу три дошкольных учреждения на 530 мест, рассказала «Комсомольской Правде – Ростов» руководитель пресс-службы администрации донской столицы Мария Петрова. Она уточнила, что новые учреждения появятся в ЖК «Соловьиная роща», на ул. Вересаева, в Х мкр. ЗЖМ. Также после реконструкции заработает садик «8 Марта» в Пролетарском районе Ростова.

- Это даст городу дополнительные 220 ясельных мест, - пояснила Мария Петрова.

Напомним, что ранее стала известна дата начала работы дежурных групп в детских садах Ростовской области. Как рассказали в региональном штабе по противодействию завоза и распространению коронавирусной инфекции, они начнут функционировать с понедельника, 1 июня. Прежде всего, в садик смогут ходить дети, чьи родители продолжают трудиться на предприятиях, деятельность которых не была приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU