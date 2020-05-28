2020-05-28T21:06:57+03:00
Общество

Первый детский сад на 190 мест построят в районе Ростовского моря

Еще два новых дошкольных учреждения появятся в Левенцовке
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Дизайн-проект одного из будущих детсадов, строящихся в Ростове по программе нацпроекта «Демография». Фото: rostov-gorod.ruДизайн-проект одного из будущих детсадов, строящихся в Ростове по программе нацпроекта «Демография». Фото: rostov-gorod.ru
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Уже в текущем году в донской столице стартует строительство сразу трех новых детских садов в рамках федерального национального проекта «Демография». Об этом сообщила руководитель пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова.

Для реализации готовящегося проекта муниципальный контракт на строительство детсада на 140 мест в Левенцовском микрорайоне был заключен с фирмой ООО «ОРИС». Завершить все строительно-монтажные работы на объекте планируется в июне 2021 года.

- В настоящее время подрядчик приступил к подготовительным работам на объекте. Площадь участка по градостроительному плану больше 6,1 тысячи кв.м, в том числе 1,3 тысячи отведено под озеленение, - рассказала о ходе строительства Мария Петрова.

Помимо этого, были подписаны контрактные соглашения с ООО «ЭЛИТСПЕЦСТРОЙ» на строительство двух долгожданных дошкольных учреждений в Ростове-на-Дону.

Одно из них, на 140 мест, так же появится в Левенцовке. А вот второй садик, для 190 малышей, возведут в более неожиданном месте - недалеко от Ростовского моря. Любопытно, что раньше детсадов в этом районе не существовало, однако с развитием жилищного строительства такая потребность явно назрела. Как уверяют власти города, новый объект полностью закроет потребность в ясельных местах на данной территории.

– Несмотря на пандемию и сложную эпидемиологическую обстановку, мы думаем о будущем и строим планы. Новые детские сады в перспективных жилых районах просто необходимы, и оставлять эти вопросы на потом мы не имеем права, – подчеркнул глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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