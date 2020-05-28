2020-05-28T21:12:02+03:00
Происшествия

В Ростове поймали устроителей нелегального игорного клуба

Два месяца заведение работало в самом центре города
Виктория Никитина
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В Ростове накрыли подпольный игорный клубВ Ростове накрыли подпольный игорный клубФото: "КП" Архив
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В донской столице поймали владельцев нелегального игорного заведения в центре города.

Клуб на 16 игровых мест на улице Баумана успел проработать лишь два месяца - с января по февраль. Его устроителями оказались два местных жителя - 26-летний мужчина и 34-летняя женщина, которые действовали по предварительному сговору. Заведение располагалось в нежилом помещении там незаконно организовывали и проводили азартные игры, используя игровое оборудование – персональные компьютеры, подключенные к интернету. Стоит отметить, что незаконные предприниматели брали ставки и выдавали выигрыш.

- Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Вместе с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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По факту уже возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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