Три отделения БСМП-2 закрыли из-за пациента с коронавирусом

28 Май 2020 2020-05-28T21:27:19+03:00

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В Ростове три отделения Городской больницы скорой медицинской помощи перестали принимать больных из-за пациента с COVID-19.

Об этом сообщили сегодня в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу. Сейчас прием не ведется в отделениях 3-й кардиологии, куда поступил пациент, у которого выявили коронавирус, урологии и хирургии. На коронавирус уже протестированы 747 сотрудников медицинского учреждения, а также тесты сдают и при поступлении в больницу. Пока опасную инфекцию обнаружили только у одного врача. Стоит отметить, что на данный момент в отделении хирургии находятся несколько пациентов, у которых коронавирус не был выявлен.

- В том числе, там находились две экстренно прооперированные пациентки пожилого возраста. Рядом с ними круглосуточно, не покидая отделения, дежурят врачи, медсестры, санитарки. Всем родственникам больных был выдан мобильный телефон заведующего отделением хирургии. Он находился с ними на прямой связи тоже круглосуточно, — отметили в пресс-центре.

Одну из пациенток уже выписали и отправили домой, а вторая - все еще находится в больнице.

- Возле нее постоянно дежурят врачи, медсестры, санитарки. Кроме того, ухаживать за ней допущена родственница, - добавили в пресс-центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU