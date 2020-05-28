2020-05-28T21:56:09+03:00
Происшествия

Из-за похищения 2000 рублей у свой коллеги рецидивистка вновь оказалась под стражей

Все похищенные средства она успешно потратила
Виктория Никитина
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В Ростове рецидивистка вновь попала за решетку после кражиВ Ростове рецидивистка вновь попала за решетку после кражиФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростове задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи с банковского счета.

В ходе следствия стало известно, что потерпевшая оставила свою сумочку в бытовом помещении на работе, а ее 35-летняя коллега решила воспользоваться отсутствием хозяйки и похитила из ридикюля все банковские карты. Позже одну из них она обналичила - сняла всего две тысячи рублей.

Потерпевшая после получения смс о списании средств незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленницу. Позже стало известно, что подозреваемая ранее уже была судима за кражу. Отрицать свою вину она не стала и сообщила, что все снятые деньги уже потратила.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Ей избрана мера пресечения - заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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