Из-за похищения 2000 рублей у свой коллеги рецидивистка вновь оказалась под стражей

28 Май 2020 2020-05-28T21:56:09+03:00

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В Ростове задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи с банковского счета.

В ходе следствия стало известно, что потерпевшая оставила свою сумочку в бытовом помещении на работе, а ее 35-летняя коллега решила воспользоваться отсутствием хозяйки и похитила из ридикюля все банковские карты. Позже одну из них она обналичила - сняла всего две тысячи рублей.

Потерпевшая после получения смс о списании средств незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленницу. Позже стало известно, что подозреваемая ранее уже была судима за кражу. Отрицать свою вину она не стала и сообщила, что все снятые деньги уже потратила.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Ей избрана мера пресечения - заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU