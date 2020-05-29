2020-05-29T09:00:12+03:00
Происшествия

В Ростове массивное дерево обрушилось на легковой автомобиль

Виной тому стал ураганный ветер
Виктория Никитина
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Дерево упало на машину в Ростове. Фото: соцсетиДерево упало на машину в Ростове. Фото: соцсети
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В донской столице на легковушку упало дерево.

Инцидент произошел вчера, 28 мая на улице Жмайлова. Автомобилист припарковал своего железного коня рядом с домом №3, а сам ушел по делам. Как раз в это время и поднялся шквалистый ветер.

Машина потерпевшего оказалась припаркована под большим старым деревом. От сильного порыва ствол дал трещину, а затем растение рухнуло на авто и проломило крышу.

Владельцу крайне повезло, что в тот самый момент его не было рядом. Ведь тогда без человеческих жертв не обошлось. А так все остались целы и только авто теперь подлежит серьезному ремонту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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