Лже-инвалид из Ростовской области обманом получил от государства 250 тысяч рублей

29 Май 2020 2020-05-29T09:56:17+03:00

Дончанин обманом получил от государства 250 тысяч рублей Фото: Александр Подгорчук

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В Ростовской области осудили 33-летнего жителя Шолоховского района. Как сообщает следственное управление следственного комитета по Ростовской области, мужчина обманом оформил для себя инвалидность.

Дончанина признали виновным по статье, предусмотренной ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Благодаря хитрости он смог оформить себе вторую группу на бессрочной основе без экспертизы и начал получать социальные выплаты.

- Мужчине было перечислено 250 тысяч рублей из управления ПФР Шолоховского района,- отметили в ведомстве.

По итогам заседания, его приговорили к лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно. Осужденному предстоит пройти испытательный срок в 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU