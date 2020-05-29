2020-05-29T10:12:16+03:00
Общество

Под Ростовом автомобилист на скорости влетел в торговый ларек

Мужчина не умел прав на вождение автомобиля
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Во время аварии пострадали двое. Фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской областиВо время аварии пострадали двое. Фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской области
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Необычная авария произошла накануне вечером в Таганроге Ростовской области. Во время ДТП там пострадали два человека. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Так, пара молодых людей отправилась покататься на чужом автомобиле. 20-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в торговый ларек, который размещен неподалеку от дороги на улице Траспортной, 85/1. Во время аварии 17-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.

Сейчас по факту произошедшего ДТП проводится проверка. Специалисты УГИБДД установили, что водитель не имел прав на управление автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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