2020-05-29T10:47:43+03:00
Общество

Стало известно, кто является крестной сына посла FIFA Виктории Лопыревой

Ростовчанка пожала ей всего самого лучшего
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Виктория Лопырева с подругой Юлей. Фото: Instagram Виктория Лопырева.Виктория Лопырева с подругой Юлей. Фото: Instagram Виктория Лопырева.
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Первая женщина посол FIFA Виктория Лопырева показала подписчикам крестную своего маленького сына Марка Лео. Яркие фотографии с подругой донская красавица опубликовала в своем профиле в Instagram.

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Виктория Лопырева с крестной своего сына
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- Так много было сделано и так много еще впереди. Твой крестник Марк Лео ждет, чтобы встретиться с тобой как можно скорее и дать тебе самое сладкое объятие! Мы все любим тебя, Юля, - подписала фотографию Виктория Лопырева.

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Виктория Лопырева с мужем и сыном
36273 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Красивые снимки Виктории Лопыревой и крестной сына знаменитой блондинки пришлись по душе поклонникам. Многие отметили, что девушки выглядят, как сестры. Судя по всему, у красавиц схожие взгляды на жизнь и вкус в одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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