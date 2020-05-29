Стало известно, кто является крестной сына посла FIFA Виктории Лопыревой
Первая женщина посол FIFA Виктория Лопырева показала подписчикам крестную своего маленького сына Марка Лео. Яркие фотографии с подругой донская красавица опубликовала в своем профиле в Instagram.
- Так много было сделано и так много еще впереди. Твой крестник Марк Лео ждет, чтобы встретиться с тобой как можно скорее и дать тебе самое сладкое объятие! Мы все любим тебя, Юля, - подписала фотографию Виктория Лопырева.
Красивые снимки Виктории Лопыревой и крестной сына знаменитой блондинки пришлись по душе поклонникам. Многие отметили, что девушки выглядят, как сестры. Судя по всему, у красавиц схожие взгляды на жизнь и вкус в одежде.
ИСТОЧНИК KP.RU