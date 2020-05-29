2020-05-29T10:46:51+03:00
Общество

Ремонт квартир в Ростове-на-Дону: современный дизайн, советы по выбору материалов

Как сделать ремонт в квартире и не сойти с ума
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Ремонт в квартире – задача не простая, но интересная. Нужно выбрать качественные строительные материалы, найти хороших специалистов, определиться с дизайном интерьера.

Если все сделать правильно, у вас получится комфортная и удобная квартира с красивым дизайном, который будет радовать вас еще много лет. О нюансах ремонта рассказывает проект KP.RU - «Делайте ремонт с умом!».

Из него вы узнаете, какие особенности у современного стиля и как можно создать настроенческий свет. Об этом рассказывает дизайнер Юлия Алексеенко. Специалисты «Мира Обоев» рассказывают, почему для детской комнаты лучше подойдут флизелиновые обои, и делятся другими советами по выбору обоев для своей квартиры.

Как правильно подобранная дверь объединяет любое пространство, и об актуальности стеклянных дверей рассказывают специалисты дверимаркета «ДВЕРИВЕЛЛ». Какая отделка ванной комнаты популярна в 2020 году, и почему нужно выбирать подвесную сантехнику, можно узнать из рассказа руководителя Салона Сантехники Bagno. Также в проекте можно найти полезную информацию об устройствах для «Умного дома» от компании Ростелеком.

Полезные советы для тех, кто затеял ремонт, ищите в проекте «Делайте ремонт с умом».

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