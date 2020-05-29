За сутки в Ростовской области составили более полутысячи протоколов за нарушение эпидрежима

29 Май 2020 2020-05-29T11:17:29+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов совместно с представителей Роспротребнадзора и других ведомств ежедневно составляют протоколы на нарушителей режима самоизоляции, а также прочих ограничительных мер.

На Дону люди часто отказываются от ношения масок и не соблюдают рекомендации медиков.

- За минувшие сутки в регионе составлено 628 протоколов.С момента начала пандемии специалисты выписали дончанам 15 тысяч 643 документа о нарушении режима, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с оперативном штабе по информированию населения о ситуации с коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что в Ростовской области количество заболевших уже превысило четыре тысячи человек. Жертвами COVID-19 в регионе стали уже 36 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU