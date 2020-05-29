Жители Дона могут оформить ипотеку по ставке 5,9%

29 Май 2020 2020-05-29T15:59:56+03:00

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В Ростовском отделении Россельхозбанка реализуется государственная ипотечная программа по льготной ставке 5,9% годовых.

Оформить льготный кредит на покупку жилья в филиале можно со сроком до 30 лет, с минимальным первоначальным взносом 20,01% от стоимости будущей квартиры. Ставка 5,9% годовых сохраняется на весь срок кредита.

«Заявку по программе «Ипотека с господдержкой 2020» можно подать online на официальном сайте, а также в офисах Банка. При этом денежные средства можно получить в любом отделении Россельхозбанка», - прокомментировала директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева

С 26 мая 2020 Банк снизил ставки по всей линейке ипотечных кредитов. Например, размер процентной ставки по ипотеке для покупки жилья на вторичном и первичном рынках составляет 8,05% годовых, рефинансирование ипотечных кредитов - 8,2% годовых.

Военнослужащие могут воспользоваться специальным ипотечным предложением по ставке 7,99% годовых, условия действуют для покупки жилья и рефинансирования ранее полученных ипотечных кредитов.

Условия госпрограммы:

1. Заемщик должен быть гражданином РФ.

2. В программе участвует первичная недвижимость.

3. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, материнский капитал в качестве первоначального взноса не принимается.

4. Срок кредита от 12 до 360 месяцев.

5. Максимальная сумма кредита для жителей г.Ростов-на-Дону и Ростовской области -3 млн рублей.

6. Ставка действует при личном страховании, при отсутствии ставка повышается на 1%.

7. Сниженная процентная ставка действует до 01.11.2020 г.

За более подробной информацией можно обратиться на сайт www.rshb.ru или в офисы АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.