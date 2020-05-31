2020-05-31T16:30:30+03:00
Звезды

«Мисс Россия» из Азова нарисовала золотой «Роллс-Ройс» масляными красками

В самоизоляции Алина Санько пишет картины и думает о лете
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Алина Санько с удовольствием занимается живописью во время вынужденной самоизоляции. Фото: instagram.com/ms.alinasankoАлина Санько с удовольствием занимается живописью во время вынужденной самоизоляции. Фото: instagram.com/ms.alinasanko
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Обладательница титула «Мисс Россия» прошлого года, уроженка города Азова Ростовской области Алина Санько, не теряет время даром в самоизоляции. Красавица смело решила взяться за кисти и принялась создавать с их помощью масляными красками образцы живописного искусства, которые посвящает своим родным и близким.

Конечно, до шедевров Сандро Боттичелли, Карла Брюллова или Питера Брейгеля ее картины пока не дотягивают, но зато у Алины отлично получаются на холсте иномарки люксового класса. Одну из них азовчанка умело изобразила на одной из недавних работ.

Плодом своего творческого труда девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram. На картине, с любовью созданной обаятельной художницей, запечатлены пальмы, спрятавшаяся за ними вилла… и огромный «Роллс-Ройс» золотого цвета.

ms.alinasankoms.alinasanko
Одна из самых новых моих работ Размер картины 30 на 40см Работа навевает мысли о беззаботном лете и теплом ярком солнышке Как Вам картина?
5136 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Одна из самых новых моих работ. Размер картины 30 на 40см. Работа навевает мысли о беззаботном лете и теплом ярком солнышке, - объяснила фолловерам Алина Санько.

Подписчики благосклонно восприняли художественное произведение молодой красавицы и оставили ей в комментариях множество восхищенных комплиментов.

«Ты прекрасная художница, ты супер девушка! Желаю успехов вашему труду», «Очень красиво, Алина!», «У прекрасного человека все прекрасно», «Алина, вы лучик солнца», написали растроганные пользователи сети «Мисс России».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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