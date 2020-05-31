«Мисс Россия» из Азова нарисовала золотой «Роллс-Ройс» масляными красками

31 Май 2020 2020-05-31T16:30:30+03:00

Алина Санько с удовольствием занимается живописью во время вынужденной самоизоляции. Фото: instagram.com/ms.alinasanko

В самоизоляции Алина Санько пишет картины и думает о лете

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Обладательница титула «Мисс Россия» прошлого года, уроженка города Азова Ростовской области Алина Санько, не теряет время даром в самоизоляции. Красавица смело решила взяться за кисти и принялась создавать с их помощью масляными красками образцы живописного искусства, которые посвящает своим родным и близким.

Конечно, до шедевров Сандро Боттичелли, Карла Брюллова или Питера Брейгеля ее картины пока не дотягивают, но зато у Алины отлично получаются на холсте иномарки люксового класса. Одну из них азовчанка умело изобразила на одной из недавних работ.

Плодом своего творческого труда девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram. На картине, с любовью созданной обаятельной художницей, запечатлены пальмы, спрятавшаяся за ними вилла… и огромный «Роллс-Ройс» золотого цвета.

ms.alinasanko Одна из самых новых моих работ Размер картины 30 на 40см Работа навевает мысли о беззаботном лете и теплом ярком солнышке Как Вам картина?

- Одна из самых новых моих работ. Размер картины 30 на 40см. Работа навевает мысли о беззаботном лете и теплом ярком солнышке, - объяснила фолловерам Алина Санько.

Подписчики благосклонно восприняли художественное произведение молодой красавицы и оставили ей в комментариях множество восхищенных комплиментов.

«Ты прекрасная художница, ты супер девушка! Желаю успехов вашему труду», «Очень красиво, Алина!», «У прекрасного человека все прекрасно», «Алина, вы лучик солнца», написали растроганные пользователи сети «Мисс России».

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Алина Санько не посещает общественные мероприятия и не выходит из дома (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU