«Когда нарушил самоизоляцию»: в Ростове-на-Дону пьяный водитель иномарки устроил массовую аварию
ДТП произошло в центре города
Владельцы пострадавших авто подсчитывают ущерб. Фото: 1rnd
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В донской столице в ночь на 31 мая на улице Горького произошла авария. Как рассказали очевидцы, водитель Toyota Camry был сильно пьян, не справился с управлением и протаранил две машины.
«Под удар» попали Range Rover и Porsche 911, сообщает 1rnd.ru.
Владельцы пострадавших машин написали заявления в полицию и подсчитывают причиненный им ущерб. Они также изъяли видео с камер наблюдения.
Виновника ДТП отправили в ИВС.
ИСТОЧНИК KP.RU