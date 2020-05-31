«Когда нарушил самоизоляцию»: в Ростове-на-Дону пьяный водитель иномарки устроил массовую аварию

31 Май 2020 2020-05-31T17:05:52+03:00

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В донской столице в ночь на 31 мая на улице Горького произошла авария. Как рассказали очевидцы, водитель Toyota Camry был сильно пьян, не справился с управлением и протаранил две машины.

«Под удар» попали Range Rover и Porsche 911, сообщает 1rnd.ru.

Владельцы пострадавших машин написали заявления в полицию и подсчитывают причиненный им ущерб. Они также изъяли видео с камер наблюдения.

Виновника ДТП отправили в ИВС.

ИСТОЧНИК KP.RU