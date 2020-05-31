ФК «Ростов» всего за год сотворил финансовое чудо
Ростовский клуб существенно улучшил свою статистику. Согласно данным системы СПАРК, по итогам 2019 года донская команда получила убыток более 45 млн рублей.
Несмотря на то, что в прибыль «Ростову» выйти не удалось, финансовые потери клуба сократились более, чем в 10 раз. Такой вывод можно сделать, сравнив отчетность за 2018-й год, где указано, что убытки спортивной организации достигали 458 миллионов рублей.
При этом выручка клуба за минувший год тоже значительно выросла - с 807,3 млн рублей в 2018 году до 2 млрд рублей в 2019 году.
Ранее стало известно, что «Ростов» возобновит свое участие в чемпионате России с 21 июня.
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Решением исполкома Российского футбольного союза было решено, что игровой сезон для команд будет продолжен. Матчи запланированы в период с середины июня по август. Согласно опубликованному документу, сезон Российской Премьер-лиги возобновится 21 июня. Разрешено проводить по пять замен во время матча (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU