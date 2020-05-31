ФК «Ростов» всего за год сотворил финансовое чудо

31 Май 2020 2020-05-31T17:07:19+03:00

У донского клуба много болельщиков, которые с нетерпением ждут возобновления сезона РПЛ. Фото: ФК "Ростов"

Убыток клуба сократился более, чем в 10 раз

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Ростовский клуб существенно улучшил свою статистику. Согласно данным системы СПАРК, по итогам 2019 года донская команда получила убыток более 45 млн рублей.

Несмотря на то, что в прибыль «Ростову» выйти не удалось, финансовые потери клуба сократились более, чем в 10 раз. Такой вывод можно сделать, сравнив отчетность за 2018-й год, где указано, что убытки спортивной организации достигали 458 миллионов рублей.

При этом выручка клуба за минувший год тоже значительно выросла - с 807,3 млн рублей в 2018 году до 2 млрд рублей в 2019 году.

Ранее стало известно, что «Ростов» возобновит свое участие в чемпионате России с 21 июня.

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Решением исполкома Российского футбольного союза было решено, что игровой сезон для команд будет продолжен. Матчи запланированы в период с середины июня по август. Согласно опубликованному документу, сезон Российской Премьер-лиги возобновится 21 июня. Разрешено проводить по пять замен во время матча (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU